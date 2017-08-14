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В Турции вследствие ДТП погибло 7 человек


В турецкой губернии Агры 14-го августа произошло ДТП с участием автобуса и грузовика. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство  «Хаберлер». 

Вследствие ДТП погибло 7 человек, были травмированы 11 человек.

Как сообщает агентство  «Хаберлер», четверо из 11 раненых находятся в тяжелом состоянии.

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