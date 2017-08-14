В Турции вследствие ДТП погибло 7 человек
В турецкой губернии Агры 14-го августа произошло ДТП с участием автобуса и грузовика. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Хаберлер».
Вследствие ДТП погибло 7 человек, были травмированы 11 человек.Как сообщает агентство «Хаберлер», четверо из 11 раненых находятся в тяжелом состоянии.
09:03, 14.07.2017
Ереванский бестселлер 4/69: В рейтинговой таблице - книга «Невыносимая легкость бытия» Милана Кундеры
09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
- 10:08 Мадуро после угроз Трампа объявил о масштабных военных учениях
- 10:00 Абэ в разговоре с Трампом заявил, что важнее всего предотвратить ракетный пуск КНДР
- 09:53 Пожарный грузовой самолет «ИЛ-76» совершил свой первый вылет
- 09:50 Лидер КНДР приказал военным быть готовыми нанести удар в любой момент
- 09:03 Европейские индексы выросли - 14-08-17
- 09:01 Американские индексы выросли - 14-08-17
- 09:00 Цены на цветные металлы - 14-08-17
- 08:58 Цены на драгоценные металлы снизились - 14-08-17
- 08:57 Цены на нефть снизились - 14-08-17
- 14.08-21:59 Спасатели перенесли в безопасное место змею, обнаруженную в Ехварде
- 14.08-21:43 В Турции вследствие ДТП погибло 7 человек
- 14.08-21:25 Анонс мероприятий на 15 августа
- 14.08-20:57 Тоноян опроверг слухи о тысячах гектаров сгоревшего леса
- 14.08-20:44 Самолет МЧС России приступит к тушению пожара ранним утром
- 14.08-20:17 В порядке движения на перекрестках пр.Маштоца-пр.Хоренаци и пр.Маштоца-ул.Амиряна произойдут изменения
- 14.08-19:49 Самолет МЧС РФ закачивается водой – группа спасателей выехала на разведку местности
- 14.08-19:38 Погибший военнослужащий Арман Мовсисян посмертно награжден медалью «За боевые заслуги»
- 14.08-19:28 Самолет МЧС России ИЛ-76 совершил посадку в аэропорту Эребуни
- 14.08-19:11 Премьер-министр РА участвовал в заседании Евразийского межправительственного совета
- 14.08-18:47 По факту убийства военнослужащего со стороны противника возбуждено уголовное дело
- 14.08-18:34 Президент Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту Египта
- 14.08-18:09 Противостояние США и КНДР грозит миру ядерной войной – Зигмар Габриэль
- 14.08-17:55 Анонс мероприятий на 15 августа
- 14.08-17:44 РФ и Турция обсудят доступ томатов на российский рынок
- 14.08-17:41 "Кассини" рекордно близко подлетел к Сатурну
- 14.08-17:39 Поручено заменить истрепавшиеся и обесцветившиеся флаги на новые
- 14.08-17:14 Королева Великобритании устроила вечеринку в стиле ABBA
- 14.08-17:07 ИЛ-76 совершит посадку в аэропорту Эребуни
- 14.08-16:52 Редкого розового слоненка сняли на видео
- 14.08-16:46 Ситуация в Арцахе под контролем: поведение Азербайджана – это терроризм. Давид Бабаян
- 14.08-16:35 Стратегия цифрового развития ЕврАзЭС может быть согласована до конца 2017 года
- 14.08-16:19 Сербия предложила разделить Косово
- 14.08-16:15 Дональд Трамп решил досрочно выйти из отпуска
- 14.08-16:09 Пекин надеется на всеобщее одобрение российско-китайского плана по КНДР
- 14.08-16:07 Найден механизм полного уничтожения Земли
20:36, 12.08.2017
Просмотрели 5562 раз Источник, разжигавший в киргизских соцсетях антиармянские настроения – абсолютный фейк. Ара Саакян
12:36, 12.08.2017
Просмотрели 2122 раз Статья на фейк-сайте, созданном азербайджанцами, стала предметом бурных обсуждений в киргизских соцсетях
17:30, 08.08.2017
Просмотрели 1114 раз Болгарское досье Азербайджана: новые скандальные подробности притеснений со стороны Азербайджана против филиала АВБС в Болгарии
18:02, 10.08.2017
Просмотрели 1083 раз Арташес Гегамян: Стратегический союз России и Армении – на века (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)
17:59, 10.08.2017
Просмотрели 1052 раз Арташес Гегамян: Стратегический союз России и Армении – на века (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ)