В Турции вследствие ДТП погибло 7 человек

В турецкой губернии Агры 14-го августа произошло ДТП с участием автобуса и грузовика. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Хаберлер».

Вследствие ДТП погибло 7 человек, были травмированы 11 человек.

Как сообщает агентство «Хаберлер», четверо из 11 раненых находятся в тяжелом состоянии.