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Спасатели перенесли в безопасное место змею, обнаруженную в Ехварде


Как сообщает МЧС Армении, 14-го августа, в 19:56, поступило сообщение о том, что змея заползла во двор одного из домов в городе Егвард Котайкской области.

На место выехал один боевой расчет. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, спасатели поймали змею шахмар и перевезли ее в безопасное место.

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