Тоноян опроверг слухи о тысячах гектаров сгоревшего леса

Министр ЧС РА Давид Тоноян опроверг распространяемые в СМИ слухи о тысячах гектаров сгоревшего леса.

Как передает Арменпресс, об этом он сказал в беседе с журналистами в заповеднике «Хосровский лес».

«Распространяемые слухи не соответствуют действительности», - сказал министр.

Он опроверг также слухи о том, что лесные звери спустились в соседние деревни.

Тоноян сообщил, что самолет МЧС России приступит к тушению пожара ранним утром.