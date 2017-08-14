Тоноян опроверг слухи о тысячах гектаров сгоревшего леса
Министр ЧС РА Давид Тоноян опроверг распространяемые в СМИ слухи о тысячах гектаров сгоревшего леса.
Как передает Арменпресс, об этом он сказал в беседе с журналистами в заповеднике «Хосровский лес».
«Распространяемые слухи не соответствуют действительности», - сказал министр.
Он опроверг также слухи о том, что лесные звери спустились в соседние деревни.
Тоноян сообщил, что самолет МЧС России приступит к тушению пожара ранним утром.
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