Время в Ереване: 11:07:36,   14 Август

Тоноян опроверг слухи о тысячах гектаров сгоревшего леса


Министр ЧС РА Давид Тоноян опроверг распространяемые в  СМИ  слухи о тысячах гектаров сгоревшего леса.

Как  передает Арменпресс, об этом он сказал в  беседе с журналистами в заповеднике  «Хосровский  лес».

 «Распространяемые  слухи не  соответствуют действительности», - сказал министр.

Он опроверг также слухи о том, что лесные звери спустились в  соседние  деревни.

Тоноян сообщил, что самолет МЧС России приступит к  тушению пожара ранним утром.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации