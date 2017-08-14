Самолет МЧС России приступит к тушению пожара ранним утром

На основании воздушного мониторинга, на который вылетела на вертолете на место армяно-российская спасательская группа - с целью разведки местности, принято решение приступить к тушению пожара ранним утром. Как сообщает Арменпресс, об этом в Facebook написала зам.начальника управления пресс-службой МЧС РА Нара Гндоян.

«Сейчас самолет МЧС РФ в аэропорту закачивается водой и готовится к вылету», - написала она.

В аэропорту также 12 водовозов – общей вместимостью 90 тонн, они предназначены для закачки самолета.

По данным на 17.00 часов, в тушении пожара в Хосровском лесу участвуют 63 пожарных-спасателей, 124 военнослужащих МО РА, 19 экологов, 40 сотрудников лесного хозяйства.

В Спасательскую службу МЧС РА 12 августа в 12:30 часов поступил сигнал, что в 20-и км от села Урцадзор (Араратская область) в государственном заповеднике «Хосровский лес», на территории «Зима», принадлежащей некоммерческой организации, горит луг, по предварительным данным - 200-250 га.