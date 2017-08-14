Самолет МЧС РФ закачивается водой – группа спасателей выехала на разведку местности

Самолет МЧС России ИЛ-76, прилетевший в Армению для участия в тушении пожара в Хосровском лесу, в 19.20 часов 14 августа совершил посадку в аэропорту Эребуни.

Как сообщает Арменпресс, сейчас самолет МЧС РФ закачивается водой.

В аэропорту самолет встречали замминистра ЧС РА Э.Априамов и замдиректора Армяно-российского центра гуманитарного реагирования, подполковник спасательской службы В.Рштуни.

На данный момент армяно-российская спасательская группа вылетела на вертолете на место - с целью разведки местности.

В аэропорт прибыли также 1 водовозов – общей вместимостью 90 тонн, они предназначены для закачки самолета.

По данным на 17.00 часов, в тушении пожара в Хосровском лесу участвуют 63 пожарных-спасателей, 124 военнослужащих МО РА, 19 экологов, 40 сотрудников лесного хозяйства.

В Спасательскую службу МЧС РА 12 августа в 12:30 часов поступил сигнал, что в 20-и км от села Урцадзор (Араратская область) в государственном заповеднике «Хосровский лес», на территории «Зима», принадлежащей некоммерческой организации, горит луг, по предварительным данным - 200-250 га.