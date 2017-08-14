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Самолет МЧС РФ закачивается водой – группа спасателей выехала на разведку местности


Самолет МЧС России ИЛ-76, прилетевший  в  Армению для  участия  в  тушении пожара в Хосровском лесу,  в 19.20 часов 14 августа совершил посадку  в  аэропорту  Эребуни.

Как  сообщает  Арменпресс, сейчас самолет МЧС  РФ закачивается водой.

В аэропорту  самолет встречали замминистра ЧС РА Э.Априамов  и замдиректора Армяно-российского центра  гуманитарного реагирования, подполковник  спасательской  службы В.Рштуни. 

На данный  момент армяно-российская спасательская группа вылетела на  вертолете  на место - с целью разведки местности.

В аэропорт прибыли также 1 водовозов – общей вместимостью 90 тонн, они предназначены  для закачки самолета.

 По  данным на 17.00 часов, в тушении пожара в Хосровском лесу  участвуют 63 пожарных-спасателей, 124 военнослужащих МО РА, 19 экологов,  40 сотрудников  лесного хозяйства.  

В Спасательскую службу  МЧС РА  12  августа в 12:30 часов поступил сигнал, что в 20-и км от села Урцадзор (Араратская область) в государственном заповеднике «Хосровский лес», на территории «Зима», принадлежащей некоммерческой организации, горит луг, по предварительным данным - 200-250 га.



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