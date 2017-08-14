Погибший военнослужащий Арман Мовсисян посмертно награжден медалью «За боевые заслуги»

Президент Арцаха Бако Саакян 14 августа подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы Нагорно-Карабахской Республики, военнослужащий N-ской воинской части Армии обороны НКР Арман Мовсисян посмертно награжден медалью «За боевые заслуги».

Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.