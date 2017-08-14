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Самолет МЧС России ИЛ-76 совершил посадку в аэропорту Эребуни


Самолет МЧС России ИЛ-76, прилетевший  в  Армению для  участия  в  тушении пожара в Хосровском лесу,  совершил посадку  в  аэропорту  Эребуни.

Как  сообщает  Арменпресс, по данным на 17.00 часов, в тушении пожара в Хосровском лесу  участвуют 63 пожарных-спасателей, 124 военнослужащих МО РА, 19 экологов,  40 сотрудников  лесного хозяйства.  

В Спасательскую службу  МЧС РА  12  августа в 12:30 часов поступил сигнал, что в 20-и км от села Урцадзор (Араратская область) в государственном заповеднике «Хосровский лес», на территории «Зима», принадлежащей некоммерческой организации, горит луг, по предварительным данным - 200-250 га.



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