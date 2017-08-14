Самолет МЧС России ИЛ-76 совершил посадку в аэропорту Эребуни

Самолет МЧС России ИЛ-76, прилетевший в Армению для участия в тушении пожара в Хосровском лесу, совершил посадку в аэропорту Эребуни.

Как сообщает Арменпресс, по данным на 17.00 часов, в тушении пожара в Хосровском лесу участвуют 63 пожарных-спасателей, 124 военнослужащих МО РА, 19 экологов, 40 сотрудников лесного хозяйства.

В Спасательскую службу МЧС РА 12 августа в 12:30 часов поступил сигнал, что в 20-и км от села Урцадзор (Араратская область) в государственном заповеднике «Хосровский лес», на территории «Зима», принадлежащей некоммерческой организации, горит луг, по предварительным данным - 200-250 га.