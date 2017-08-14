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Премьер-министр РА участвовал в заседании Евразийского межправительственного совета


Премьер-министр РА Карен  Карапетян 14 августа в столице  Казахстана Астане   участвовал в  заседании Евразийского межправительственного совета. До начала заседания  глав делегаций  принял президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата правительства РА, в ходе  заседания главы правительств  стран ЕАЭС обсудили вопросы, касающиеся углубления интеграционного сотрудничества в сфере транспорта, таможни, энергетики, транспорта  и др. В частности, участники обсудили цифровую повестку, интегрирование электроэнергетических рынков  стран ЕАЭС, сотрудничество в  сфере авиации, ход переговоров о соглашении между  ЕАЭС и Ираном, а  также  вопросы, связанные с взаимным признанием национальных и международных водительских прав и др.

Следующее заседание  Евразийского межправительственного совета состоится в  Армении.



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