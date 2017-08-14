Премьер-министр РА участвовал в заседании Евразийского межправительственного совета

Премьер-министр РА Карен Карапетян 14 августа в столице Казахстана Астане участвовал в заседании Евразийского межправительственного совета. До начала заседания глав делегаций принял президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА, в ходе заседания главы правительств стран ЕАЭС обсудили вопросы, касающиеся углубления интеграционного сотрудничества в сфере транспорта, таможни, энергетики, транспорта и др. В частности, участники обсудили цифровую повестку, интегрирование электроэнергетических рынков стран ЕАЭС, сотрудничество в сфере авиации, ход переговоров о соглашении между ЕАЭС и Ираном, а также вопросы, связанные с взаимным признанием национальных и международных водительских прав и др.

Следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится в Армении.