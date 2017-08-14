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Президент Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту Египта


Президент Серж Саргсян 14 августа  направил телеграмму  соболезнования президенту  Египта Абделю Фаттаху аль Сиси в связи с трагическим крушением поездов под Александрией, ставшим причиной  десятков жертв  и раненых. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, глава Армении выразил соболезнование президенту  Египта Абделю Фаттаху аль Сиси и дружескому  народу Египта, семьям погибших – пожелав им стойкости и силы духа, а раненым – скорейшего выздоровления.



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