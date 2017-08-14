Президент Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту Египта

Президент Серж Саргсян 14 августа направил телеграмму соболезнования президенту Египта Абделю Фаттаху аль Сиси в связи с трагическим крушением поездов под Александрией, ставшим причиной десятков жертв и раненых.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, глава Армении выразил соболезнование президенту Египта Абделю Фаттаху аль Сиси и дружескому народу Египта, семьям погибших – пожелав им стойкости и силы духа, а раненым – скорейшего выздоровления.