Противостояние США и КНДР грозит миру ядерной войной – Зигмар Габриэль

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль не исключил, что конфликт вокруг КНДР может привести к ядерной войне. Отвечая на вопрос журналиста газеты Märkische Allgemeine Zeitung о том, считает ли он, что опасения по поводу возможной ядерной войны преувеличены, министр сказал:

«Она не исключена. Но и война с применением обычного оружия унесет невообразимое число жизней».

В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель уверена, что целью давления на КНДР должна стать реанимация переговоров по ее ядерной программе. В интервью немецкому телеканалу Phoenix она заметила: "Для меня очевидно, что проблема должна быть решена мирно. Целью должен быть поиск переговорного формата, как это было с форматом "6+1".

Она также поддержала санкции Совбеза ООН против Пхеньяна.

Ранее глава ЦРУ Майк Помпео исключил вероятность начала ядерной войны с Северной Кореей в ближайшем будущем. При этом он признал, что ядерная программа КНДР продвигается с высокой скоростью.

"Я слышал разговоры о том, что мы находимся на пороге ядерной войны. В моем распоряжении нет никаких данных разведки, которые говорили бы, что мы достигли такой ситуации", - сказал Помпео в интервью Fox News.

Говоря о том, насколько Пхеньян близок к созданию средств, способных поразить Америку, директор ЦРУ заметил, что "они все ближе". Поэтому он добавил, что стратегическое терпение США истекло.

Президент Южной Кореи Мун Чже Ин заявил, что проблему ракетной и ядерной программы КНДР следует решить мирным путем.

«На Корейском полуострове больше не должно быть войн. Все проблемы следует решить мирным путем, независимо от взлетов и падений, которые мы переживаем.

Он призвал также Пхеньян прекратить провокации и угрозы.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и шеф Пентагона Джим Мэттис также высказались в пользу мирного урегулирования кризиса вокруг отношений Пхеньяна и Вашингтона.

«Пока дипломатия остается предпочтительным средством, которое может заставить Северную Корею изменить свое поведение, военные меры являются поддерживающими», — говорится в статье двух политиков, опубликованной Wall Street Journal.

Они отметили, что «Вашингтон стремится к переговорам с Пхеньяном.

Этот подход, как считают руководители двух американских ведомств, приветствуется большинством стран.

Китай тоже надеется, что все стороны, заинтересованные в разрешении проблемы ядерного досье КНДР, с серьезностью рассмотрят совместные инициативы Москвы и Пекина по этой теме, заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"В настоящий момент Китай надеется, что все стороны серьёзно рассмотрят и примут предложения по урегулированию, выдвинутые КНР и Россией. Они основываются на инициативе "двойного замораживания" и направлены на то, чтобы должным образом решить проблему Корейского полуострова", — сказала Хуа Чуньин.

Внешнеполитические ведомства России и Китая ранее выступили с совместным заявлением по проблемам Корейского полуострова. В частности, обе страны предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе. Об этом сообщило РИА Новости.