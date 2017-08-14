"Кассини" рекордно близко подлетел к Сатурну

Космический зонд "Кассини" приступил к выполнению финальной стадии своей миссии по изучению Сатурна, передает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Космический аппарат совершил первый из пяти подлетов к этой планете, приблизившись к ней достаточно близко, чтобы позволить ученым получить уникальные данные о ее химическом составе.

15 сентября "Кассини" должен войти в атмосферу Сатурна и сгореть в ней. В настоящий момент аппарат проходит по траектории между кольцами Сатурна и верхними слоями его атмосферы.

В 04:22 по Гринвичу "Кассини" рекордно приблизился к планете - на расстояние 1600 км. Это снижение позволило зонду взять образцы газов верхних слоев атмосферы.

Сатурн на 75% состоит из водорода, а оставшуюся часть заполняет гелий и микрокомпоненты других элементов, поясняет Николас Альтобелли из Европейского космического агентства.