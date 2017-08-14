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Поручено заменить истрепавшиеся и обесцветившиеся флаги на новые


На рабочем совещании в мэрии Еревана 14 августа глава столичной  администрации Тарон Маркарян поручил управлению по внешней рекламе периодически проводить инвентаризацию и замену истрепавшихся и обесцветившихся государственных флагов на новые, а также при сотрудничестве с заинтересованными организациями обращать внимание  на  устаревшую рекламу.

«Вполне естественно, что дождь, солнце, ветер – все  это портит внешний  вид флагов. Их нужно оперативно заменять. Следует обращать внимание  и на  рекламу с явно устаревшим содержанием. Их тоже  надо заменить или вообще убрать», - как  передает Арменпресс, сказал мэр.



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