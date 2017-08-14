Поручено заменить истрепавшиеся и обесцветившиеся флаги на новые

На рабочем совещании в мэрии Еревана 14 августа глава столичной администрации Тарон Маркарян поручил управлению по внешней рекламе периодически проводить инвентаризацию и замену истрепавшихся и обесцветившихся государственных флагов на новые, а также при сотрудничестве с заинтересованными организациями обращать внимание на устаревшую рекламу.

«Вполне естественно, что дождь, солнце, ветер – все это портит внешний вид флагов. Их нужно оперативно заменять. Следует обращать внимание и на рекламу с явно устаревшим содержанием. Их тоже надо заменить или вообще убрать», - как передает Арменпресс, сказал мэр.