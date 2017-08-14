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ИЛ-76 совершит посадку в аэропорту Эребуни


Самолет МЧС России ИЛ-76 уже  на  пути в  Армению. Как  сообщила  Арменпресс зам.начальника управления пресс-службой МЧС РА Нара Гндоян, в 19:20 часов он  совершит посадку  в  аэропорту  Эребуни.

Идет подготовка к полной  заправке самолета соответствующим количеством воды. ИЛ-76 снабжен необходимым оборудованием для  борьбы  с  пожарами с воздуха.  За один облет территории он может выпустить  42 тонны воды и создать разграничительную полосу периметром 800х60. Это один из самых крупных в мире  противопожарных аппаратов. Экипаж подготовлен для  работы в сложных ситуациях, для  тушения  лесных зон.

По данным на 15.00 часов 14 августа в тушении пожара в Хосровском лесу  участвуют 75 пожарных-спасателей, 132 военнослужащих МО РА, 70 сотрудников  полиции, 50 сотрудников  лесного хозяйства.



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