ИЛ-76 совершит посадку в аэропорту Эребуни

Самолет МЧС России ИЛ-76 уже на пути в Армению. Как сообщила Арменпресс зам.начальника управления пресс-службой МЧС РА Нара Гндоян, в 19:20 часов он совершит посадку в аэропорту Эребуни.

Идет подготовка к полной заправке самолета соответствующим количеством воды. ИЛ-76 снабжен необходимым оборудованием для борьбы с пожарами с воздуха. За один облет территории он может выпустить 42 тонны воды и создать разграничительную полосу периметром 800х60. Это один из самых крупных в мире противопожарных аппаратов. Экипаж подготовлен для работы в сложных ситуациях, для тушения лесных зон.

По данным на 15.00 часов 14 августа в тушении пожара в Хосровском лесу участвуют 75 пожарных-спасателей, 132 военнослужащих МО РА, 70 сотрудников полиции, 50 сотрудников лесного хозяйства.