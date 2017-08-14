Редкого розового слоненка сняли на видео

В ЮАР заметили розового слоненка-альбиноса, передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

На кадрах, снятых в национальном парка Крюгер, детеныш необычной окраски резвится в водоеме вместе с другими слонами.

Автор ролика отмечает, что африканские слоны-альбиносы встречаются очень редко. Кроме того, зачастую их шкура покрыта грязью, которая защищает от солнечных лучей. Из-за этого альбиносов особенно трудно заметить. Их фотографировали менее пяти раз и впервые сняли на видео.

«Важно, что розовый слоненок не испытывает недостатка в заботе, внимании и любви, — пишет автор видео.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.