Сербия предложила разделить Косово

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич предложил перевести северную часть Косово под контроль Белграда. Об этом он написал в статье в правительственной газете Novosti.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, кроме того, по мнению Дачича, необходимо предоставить широкую автономию сербским муниципальным образованиям, которые останутся на юге Косово. Что касается сербских православных монастырей, министр посоветовал придать им особый автономный статус монашеского сообщества — по модели греческого Афона.

При этом дипломат подчеркнул, что Приштина должна выплатить Белграду финансовую компенсацию за незаконно отторгнутую частную и государственную собственность.

«Всем нужно постоянное решение сербско-албанского конфликта, и это может быть достигнуто только по соглашению между сербами и албанцами, где каждая сторона что-то получит и потеряет», — написал Дачич.