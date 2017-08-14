Дональд Трамп решил досрочно выйти из отпуска
16:15, 14 Август, 2017
Президент США Дональд Трамп, ранее взявший отпуск, написал в понедельник на странице в твиттере, что он отправляется обратно в Вашингтон и что ему предстоит много дел.
"Этим утром направляюсь в Вашингтон. Есть много работы. Сосредоточусь на торговле и на военной сфере", - сообщил американский президент.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, ранее сообщалось, что в понедельник у Трампа запланирована пресс-конференция, посвященная актуальным темам международной и внутренней политики.
4 августа Трамп отправился в свой первый отпуск с момента начала работы на посту президента - в принадлежащий ему гольф-клуб в штате Нью-Джерси. Ожидалось, что Трамп проведет там 17 дней.