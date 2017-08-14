Дональд Трамп решил досрочно выйти из отпуска

Президент США Дональд Трамп, ранее взявший отпуск, написал в понедельник на странице в твиттере, что он отправляется обратно в Вашингтон и что ему предстоит много дел.

"Этим утром направляюсь в Вашингтон. Есть много работы. Сосредоточусь на торговле и на военной сфере", - сообщил американский президент.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, ранее сообщалось, что в понедельник у Трампа запланирована пресс-конференция, посвященная актуальным темам международной и внутренней политики.

4 августа Трамп отправился в свой первый отпуск с момента начала работы на посту президента - в принадлежащий ему гольф-клуб в штате Нью-Джерси. Ожидалось, что Трамп проведет там 17 дней.