Пекин надеется на всеобщее одобрение российско-китайского плана по КНДР

Китай надеется, что все стороны, заинтересованные в разрешении проблемы ядерного досье КНДР, с серьезностью рассмотрят совместные инициативы Москвы и Пекина по этой теме. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"В настоящий момент Китай надеется, что все стороны серьёзно рассмотрят и примут предложения по урегулированию, выдвинутые КНР и Россией. Они основываются на инициативе "двойного замораживания" и направлены на то, чтобы должным образом решить проблему Корейского полуострова", — сказала Хуа Чуньин.

По ее словам, Пекин надеется, что все заинтересованные стороны сосредоточат свои усилия на скорейшем возобновлении переговорного процесса, а также на поиске политических способов урегулирования кризиса на Корейском полуострове.

При этом китайский дипломат уклонилась от ответа на вопрос о том, сохранит ли Пекин нейтралитет в случае, если Пхеньян нанесет удар по американскому острову Гуам. "Китайская сторона не станет отвечать на такие гипотетические вопросы. Мы надеемся, что ситуация постепенно будет двигаться к снижению напряжённости",- подчеркнула Хуа Чуньин.

Внешнеполитические ведомства России и Китая ранее выступили с совместным заявлением по проблемам Корейского полуострова. В частности, обе страны предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе. Предполагается, что параллельно противостоящие стороны приступят к переговорам и утвердят общие принципы взаимоотношений, включающих неприменение силы и намерение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова.