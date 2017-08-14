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Найден механизм полного уничтожения Земли


Научно-популярный канал Second Thought выложил на YouTube ролик о возможном механизме полного уничтожения Земли, в результате которого планета расколется на множество осколков. Оказалось, что к катастрофе приведет не взрыв всего ядерного арсенала, а, например, столкновение с крупным астероидом, движущимся примерно в 1,1 раза медленнее скорости света. О видео сообщает издание Popular Mechanics, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

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