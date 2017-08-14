Politico: кризис вокруг КНДР угрожает безопасности Олимпиады в Южной Корее

Международный олимпийский комитет (МОК) в связи с эскалацией кризиса вокруг КНДР опасается за безопасность зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане в 2018 году. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник европейское издание газеты Politico.

"Международный олимпийский комитет обеспокоен проблемами с безопасностью, которые несет Северная Корея для зимних Олимпийских игр будущего года, старт которым будет дан через шесть месяцев в южнокорейском Пхёнчхане. Город расположен примерно в 80 километрах от демилитаризированной зоны, разделяющей Корейский полуостров", — пишет издание.