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Politico: кризис вокруг КНДР угрожает безопасности Олимпиады в Южной Корее


Международный олимпийский комитет (МОК) в связи с эскалацией кризиса вокруг КНДР опасается за безопасность зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане в 2018 году. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник европейское издание газеты Politico.

"Международный олимпийский комитет обеспокоен проблемами с безопасностью, которые несет Северная Корея для зимних Олимпийских игр будущего года, старт которым будет дан через шесть месяцев в южнокорейском Пхёнчхане. Город расположен примерно в 80 километрах от демилитаризированной зоны, разделяющей Корейский полуостров", — пишет издание.

 

 



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