Президент Арцаха наградил посмертно павшего военнослужащего Армана Мовсисяна
15:46, 14 Август, 2017
Президент Арцаха Бако Саакян 14 августа подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы Нагорно-Карабахской Республики, военнослужащий N-ской воинской части Армии обороны НКР Арман Мовсисян посмертно награжден медалью «За боевые заслуги». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.Ранее сообщалось, что 14-го августа, около 11:00, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в северо-восточном направлении линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск, от пули противника смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Арман Самвелович Мовсисян (1998 г.р.).Ведется расследование.
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