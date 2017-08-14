В первом полугодии 2017 года было возбуждено 154 уголовных дела

Управлением по выявлению правонарушений и возбуждению административных процессов Комитета государственных доходов при правительстве Армении, занимающимся выявлением различных правонарушений, за первое полугодие 2017г. было получено 1060 документов, из которых 506 были направлены налоговым и другим органам. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью КГД РА, возбуждено 154 уголовных дела по разным статьям УК РА.

Как сообщил начальник Управления КГД по выявлению правонарушений и осуществлению административных производств Самвел Симонян, по фактам неуплаты налогов и обязательных выплат возбуждено 98 дел, а по фактам предумышленного банкротства – 25 уголовных дел.

Дела были возбуждены также по фактам фиктивного и незаконного предпринимательства, реализации фальшивых алкогольных напитков, безакцизной продукции.

По словам С. Симоняна, в результате проведенных работ в госбюджете была восстановлена сумма в 1 млрд. 117 млн. драмов.

Были начаты также 114 административных производств в размере 179 млн. драмов.