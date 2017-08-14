Инсайдер назвал дату выхода Android O

Инсайдер Эван Бласс (Evan Blass), также известный под ником evleaks, назвал точную дату выхода новой версии Android. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, oб этом он написал на своей странице в Twitter.

Бласс утверждает, что Android 8.0 или же Android O, станет доступна в промежуток с 21 по 27 августа: «Вероятнее всего, она выйдет 21-го числа». В начале августа с аналогичной информацией выступил IT-эксперт Дэвид Раддок (David Ruddock). Он также заявил о том, что новая версия Android может выйти к концу месяца.

Google представила Android 8.0 на конференции Google I/O в мае этого года. Система обзавелась новыми ограничениями для приложений, которые работают в фоновом режиме, что помогает улучшить работу устройства.