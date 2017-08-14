Вследствие стрельбы со стороны Азербайджана в Арцахе погиб армянский военнослужащий

Сегодня, 14 августа, около 11:00 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Арцаха, дислоцированной в северо-восточном направлении линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск, от пули противника смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Арман Самвелович Мовсисян (1998 г.р.).

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью министерства обороны Арцаха, для выяснения обстоятельств инцидента проводится следствие.

«Министерство обороны разделяет горечь тяжкой утраты и выражает поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего», – говорится в сообщении.