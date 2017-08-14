Следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится в октябре - в Ереване. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство ТАСС. Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев заявил об этом на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета 14-го августа. По его словам, следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится 30-го октября.

Глава правительства России Дмитрий Медведев предложил перенести следующее заседание Евразийского межправительственного совета на 24-25-е октября, поскольку «30-31-е октября выпадают из графика».

«Когда мы обсуждали этот вопрос в узком составе, мы согласовали эту дату. Я пригласил внимание коллег на то, что наш график по раным направлениям очень насыщенный. Поскольку до этого предлагалось 24-25-е октября, попросил бы рассмоатривать эти сроки»,- сказал он.

Дата следующего заседания Евразийского межправительственного совета Աбудет уточнена позже, в рабочем порядке.