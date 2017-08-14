Дмитрий Медведев поздравил премьер-министра Армении Карена Карапетяна с днем рождения: обсуждались совместные инвестиционные программы

В ходе рабочего визита в Астану, с целью участия в заседании Евразийского межправительственного совета, премьер-министр Армении Карен Карапетян встретился 14-го августа с главой правительства России Дмитрием Медведевым.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении, премьеры отметили рост товарооборота между двумя странами и позитивные тенденции в двусторонних экономических показателях.

В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, совместные инвестиционные программы, а также, в том числе, сроки визиты премьера РФ Д. Медведева в Армению.

Сайт правительства РФ приводит стенограмму беседы Д. Медведева с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном:

«Д. Медведев: Карен Вильгельмович, ещё раз с днём рождения. Желаю Вам успехов в Вашей работе.

У нас есть возможность обсудить некоторые моменты нашего взаимодействия по линии правительств.

В целом ситуация неплохая, потому что есть и рост поставок продукции из Армении в Россию, и общий рост товарооборота между нашими странами. Мы продолжаем координировать наши позиции по совместным инвестиционным проектам, по целому ряду направлений экономического сотрудничества, которые появились относительно недавно.

Так что в целом всё хорошо, но это не означает, что не о чем говорить. Давайте обсудим текущую ситуацию.

К. Карапетян: Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич, за поздравление.

На самом деле повестка у нас достаточно широкая. Я тоже хочу отметить позитив по экономическим показателям. И хочу с Вами обсудить ряд вопросов, в том числе сроки Вашего визита в Армению».

Руководители правительств Армении и РФ принимают участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое проходит в Астане.