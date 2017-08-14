Кендалл Дженнер легла в стеклянный гроб ради adidas Originals

Спортивная марка adidas Originals выпустила очередное видео из серии Original is never finished. Ролик опубликован на YouTube, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru

В съемках приняла участие сестра Ким Кардашьян — Кендалл Дженнер. По сценарию она лежит в стеклянном гробу. Также в ролике снялись баскетболист Джеймс Хардени и рэпер 21 Savage. Видео разбивается изображением «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи и кадрами, напоминающими фильм «Безумный Макс: дорога ярости».

Кендалл Дженнер — модель, участница американского телешоу «Семейство Кардашьян», приходится сводной сестрой Ким Кардашьян. Является «ангелом» Victoria's Secret и лицом бренда Estee Lauder.

adidas Originals — подразделение компании Adidas AG, специализируется на модной одежде в стиле sport casual и «спортивный шик».