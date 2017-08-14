Женщинам предложили носить купальники наизнанку

Испанская марка Women’secret, под которой продается нижнее белье и домашняя одежда, выпустила новую коллекцию купальников. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 14 августа.

Отличительная черта моделей — рифленая структура. Кроме слитных купальников, в коллекции есть также двусторонние с яркими принтами. Их, по словам представителей марки, можно сочетать под настроение. Купальники представлены в красном и голубом оттенках с зигзагообразными узорами. Еще одна новинка — модели с кружевными элементами.

Бренд Women’secret зарегистрирован в 1993 году, входит в компанию Grupo Cortefiel. По всему миру насчитывается более 600 фирменных магазинов.