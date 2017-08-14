Тавушцы довольны фестивалем «Меда и ягод»

Шестой ежегодный Шамшадинский фестиваль меда и ягод с большим размахом прошел в воскресенье в Тавушской области Армении. Посетители имели возможность ознакомиться и приобрести разнообразную продукцию отечественных производителей, в том числе различные сорта меда, а также напитки, приготовленные из ягод.

Как передает «Арменпресс» , в рамках фестиваля был организован концерт под открытым небом, который настолько гармонично вписался в общую атмосферу праздника, что гости фестиваля при звуках национальных мелодий, сразу пускались в пляс. Самые маленькие участники имели возможность развлекаться на детских площадках. На территории фестиваля, который традиционно проводится в приграничном регионе Тавушдкой области, кроме всего прочего, было выставлено различного рода вооружение для ознакомления, начиная с автоматов и заканчивая гранатометами. Также во время фестиваля проходил конкурс на лучший медовый торт, победителя которого выбирали гости. Победителем конкурса стал торт, приготовленный Тамарой Абгарян. "Фестиваль является прекрасной платформой для развития Тавушской области в экономическом, культурном, туристическом и даже гастрономическом аспектах. Каждый год привносится что-то новое. В этом году мы впервые демонстрируем вина из меда, мыло и множество других продуктов", - рассказал директор фонда "Духовное перерождение Тавуша" Айк Чобанян. По его словам, фестиваль привлекает внимание бизнесменов и инвесторов не только из Армении, но из зарубежных стран."Сейчас здесь находятся представители специализированных магазинов из Еревана, мероприятие также освещает телекомпания из Казахстана", - сказал он. Фестиваль проводиться с 2012 года, а в прошлом году число участников превысило 200 человек. Уже второй год подряд за день до мероприятия проходит фестиваль джазовой музыки “Джаз на границе”, на котором выступает и Государственный джазовый оркестр Армении под руководством Армена Уснунца.