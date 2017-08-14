Леонардо Ди Каприо сыграет Леонардо да Винчи

Актер Леонардо Ди Каприо сыграет роль художника и ученого-изобретателя Леонардо да Винчи в экранизации биографии гения эпохи Возрождения. Как передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, oб этом сообщает портал Deadline Hollywood.

Помимо актерской работы, Ди Каприо станет одним из продюсеров фильма по книге американского писателя-биографа Уолтера Айзексона, которая поступит в продажу в октябре 2017 года.

Дата начала съемок фильма пока не названа. За права на экранизацию боролись крупнейшие киностудии Paramount и Universal.

Леонардо Ди Каприо, согласно официальной биографии актера, получил свое имя именно в честь да Винчи. Его мать стояла перед одной из работ великого мастера в итальянской галерее Уфицци, когда ребенок в ее утробе впервые пошевелился.

Актер получил свой единственный Оскар в карьере в номинации «Лучшая мужская роль» в 2016 году за картину «Выживший». Он также играл в таких фильмах, как «Титаник», «Пляж», «Банды Нью-Йорка», «Поймай меня, если сможешь», «Авиатор», «Остров проклятых», «Начало», «Великий Гэтсби», «Волк с Уолл-стрит».

В разное время он встречался с топ-моделями Хеленой Кристенсен, Жизель Бюндхен, Бар Рафаэли, Тони Гаррн. Спутницами Ди Каприо также были актриса Блейк Лайвли и певица Рианна. Женат не был.