Эр-Рияд попросил Багдад стать посредником в отношениях с Тегераном

Саудовские власти попросили Багдад выступить в качестве посредника между Эр-Риядом и Тегераном. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в воскресенье в иранской столице глава иракского МВД Касем Хусейн аль-Араджи, посетивший недавно Саудовскую Аравию.

"[Наследный принц Саудовской Аравии] Мухаммед бен Сальман официально обратился с просьбой ко мне, чтобы Ирак стал посредником между Тегераном и Эр-Риядом с целью снижения напряженности в отношениях между двумя странами, - сказал он на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Абдольрезой Рахмани Фазли, отметив, что саудовский монарх Сальман "также ранее просил об этом".

Как указал в связи с этим аль-Араджи, он проинформировал ответственных лиц королевства, что любое потепление "должно начинаться с уважительного отношения к иранским паломникам".

Глава иракского правоохранительного ведомства также сообщил, что в Багдаде надеются на восстановление полноценных связей между двумя странами. "Ирак считает, что между Ираном и Саудовской Аравией должны быть дружественные отношения, поскольку это поспособствует укреплению безопасности в регионе", - отметил он.