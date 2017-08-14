Медведев назвал приоритеты председательства России в ЕврАзЭС

Приоритетами председательства РФ в ЕврАзЭС в 2018 году станут инвестиционный климат, поддержка экспорта и международное взаимодействие. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета.

"В рамках председательства планируем уделить внимание как текущим темам, включая пресловутые изъятия и ограничения, так и стратегические задачи на будущее по таким направлениям, как поддержка экспорта, инвестиционный климат, трудовые стандарты, инновационная повестка дня, взаимодействие с международными партнерами", - подчеркнул он.

Глава кабмина напомнил, что председательство в Союзе перейдет к РФ в 2018 году. Он констатировал, что за последние годы в ЕврАзЭС уже проделана значительная работа в нормативно-правовой сфере.

Председатель правительства также попросил перенести следующее заседание Евразийского межправительственного совета с 30 октября на 24 или 25 октября 2017 года.