Ветер затруднил тушение пожара на территории заповедника «Хосровский лес»

К пожарным присоединились волонтеры из населенных пунктов Араратской долины – 600 человек, которые помогают в процессе тушения пожара на территории заповедника «Хосровский лес».

На месте пожара нахходятся все руководители и ответственные лица Араратской области, во главе с губернатором Арамаисом Григоряном и начальником областного управления полиции полковником Севаном Кочаряном.

В беседе с «Арменпресс»вице-губернатор Араратской области Ашот Варданян сообщил, что ветер затрудняет тушение пожара на территории заповедника «Хосровский лес».

«В данный момент ветер усилился, огонь распространяется. С человеческим ресурсом у нас проблем нет, все наготове ждут соответствующих инструкций. В основном, не хватает спецтехники, вопросами ее доставания занимается МЧС Армении. В данный момент человек бессилен»,- сказал он.

По словам Ашота Варданяна, пока сведений о нанесенном ущербе нет, этими вопросами занимается министерство по охране природы.

12 августа, в 12:30 по ереванскому времени, в Спасательную службу министерства по чрезвычайным ситуациям Армении поступило сообщение о том, что на территории государственного заповедника «Хосровский лес» горит травяной покров. На место происшествия выехала областная оперативная группа пожарно-спасательного отряда – 14 пожарных-спасателей.

В тушении пожара на территории государственного заповедника «Хосровский лес» 13 августа принимали участие 83 спасателя, 122 военнослужащих из воинской части Арарата Минобороны Армении, 60 сотрудников областной полиции, 50 работников ГНКО «Лесхозяйство», представители компании по рыбоводству с водовозами, а также жители села Урцадзор Араратской области. Днем того же дня к тушению пожара был подключен военный вертолет Минобороны РА

Ранее сообщалось, что что около села Артаван в Вайоц Дзоре возгорелся крупный лесной пожар, борьба с которым продолжается с вечера 10-го августа. В 18:50 10-го августа в МЧС Армении был получен сигнал о возгораниях травяных покрытий около села Артаван в Вайоц Дзоре.

На место выехал боевой расчет. На месте выяснилось, что на 10-м км трассы Вайк-Сараван, и села Артаван горит травяное покрытие.

В 20:00 с места возгорания попросили о помощи. На место выехали 2 оперативные группы и 3 боевых расчета.В 22.30 с места возгорания сообщили, что огонь распространился на площади около 30 гектаров травяных покрытий и около 4,5 гектаров леса. На место выехали еще 5 боевых расчетов. В 00:50 на месте пожара находились: 28 сотрудников лесничества, 3 – экологической инспекции, 21 – полиции Вайка, 11 – областной администрации, и еще жители села Артаван. К пожаротушению были привлечены вертолет ВВС МО Армении и силы поолиции. Пожарным помогали 2 водовоза компании «Лидиан Армения».По положению на 06:25 горели лесные массивы и травяные покрытия на площади в 230 гектаров.

В пожаротушении используются водные запасы водохранилища Гергер, которое находится на расстоянии 3 км от очага пожара. На месте работают представители областных структур и руководящие сотрудники МЧС, Лесхоза, областной администрации и пр. По положению на 09.30 11-го августа пожаротушение продолжается, силами 5 боевых расчетов, 92 пожарных, 100 военнослужащих ВС Армении, 30 сотрудников полиции. На 06:59 часов 12 августа опасные очаги лесного пожара в Вайоц дзоре потушены. «Сейчас ликвидируются небольшие очаги. В 23:00 часа 11 августа из-за плохой видимости и сложного рельефа работы были временно остановлены. Проводилось дежурство.

В 17:30 11 августа были задействованы5 боевых расчетов, 92 спасателя, 165 военнослужащих, 150 служащих внутренних войск полиции и 73 сотрудника. К 16:30 часам сгорело 450-500 га.

На 14.00 часов огнем охвачена территория 250 га.

Руководит работами министр ЧС РА Давид Тоноян. На месте присутствует и министр экологии Арцвик Минасян.

Впервые для тушения пожара используется вода из соседнего водохранилища. В борьбе с огнем помогает частная компания «Лидиан Армения», предоставившая тяжелую технику (Caterpillar B-9 и D-10), а также водовозы для доставки воды. В результате совместных с МЧС мероприятий спасательная группа компании готова присоединиться к работе.

В 18:50 часов 10 августа неизвестный сообщил в МЧС РА, что в селе Артаван горит травяной участок. На месте выяснилось что горит участок в 10 км от села. Из-за сильного ветра огонь распространился.

Сгорело 14 ЛЭП, обесточен весь Артаван.