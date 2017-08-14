СМИ: американский генерал встретился с министром обороны Южной Кореи

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, находящийся в Южной Корее, встретился с южнокорейским министром национальной обороны Сон Ён Му, а также другими высокопоставленными представителями командования. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило агентство Kyodo.

Никаких подробностей переговоров не приводится. Незадолго до встречи официальный представитель южнокорейского ведомства сообщил, что стороны собираются провести консультации на тему сдерживания ракетной и ядерной угрозы КНДР.

Как ожидается, в течение дня Данфорд отправится в Китай. До этого запланирована его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Ранее американский генерал, посетив базу Осан в Южной Корее, заявил, что Вашингтон имеет возможности для применения силы в отношении КНДР, однако на данном этапе намерен воздействовать на Пхеньян дипломатическим путем, а также с помощью экономических мер.





