Свыше 48 тыс. человек эвакуированы из пострадавших от ливней районов в центральном Китае

Обрушившиеся на центральную китайскую провинцию Хунань ливни вынудили местные власти эвакуировать из пострадавших районов свыше 48 тыс. человек. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении провинциального центра по борьбе с наводнениями и засухами.

В общей сложности от ливневых дождей за последние три дня в провинции Хунань в той или иной степени пострадали порядка 530 тыс. человек, трое жителей погибли, еще один пока считается пропавшим без вести. В некоторых районах за последние дни выпало свыше 200 миллиметров осадков. Ударом стихии в 16 уездах и городах провинции было разрушено почти 1 тыс. жилых строений, пострадало свыше 27 тыс. гектаров сельхозугодий. Общий прямой экономический ущерб оценивается в настоящее время 1,4 млрд юаней ($212 млн).

Ливни, по прогнозам синоптиков, в некоторых районах провинции Хунань продолжатся до 15 августа.



