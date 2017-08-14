Левон Аронян и Гарри Каспаров принимают участие в шахматном турнире Grand Chess Tour

14-19-го августа в городе Сент-Луис проходит четвертый этап в шахматном турнире Grand Chess Tour, в котором принимают участие 10 гроссмейстеров, в том числе, лидер армянских шахмат Левон Аронян и 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. В турнире будут сыграны туры быстрых и блиц-шахмат.

Как передает «Арменпресс», уже состоялись церемония открытия турнира и жеребьевка. Состав участников следующий: Гарри Каспаров (РФ), Левон Аронян (Армения), Фабиано Каруана (США), Хикару Накамура(США), Вишванатан Ананд (Индия), Сергей Карякин (РФ), Ян Непомнящий (РФ), Леньер Домингес (Куба), Давид Наварра (Чехия), Ле Куанг Льем (Вьетнам).

В первом туре Левон Аронян встретится с Давидом Наварра, а Гарри Каспаров – с Сергеем Карякиным.