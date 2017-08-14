Левон Аронян и Гарри Каспаров принимают участие в шахматном турнире Grand Chess Tour
13:00, 14 Август, 2017
14-19-го августа в городе Сент-Луис проходит четвертый этап в шахматном турнире Grand Chess Tour, в котором принимают участие 10 гроссмейстеров, в том числе, лидер армянских шахмат Левон Аронян и 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. В турнире будут сыграны туры быстрых и блиц-шахмат.
Как передает «Арменпресс», уже состоялись церемония открытия турнира и жеребьевка. Состав участников следующий: Гарри Каспаров (РФ), Левон Аронян (Армения), Фабиано Каруана (США), Хикару Накамура(США), Вишванатан Ананд (Индия), Сергей Карякин (РФ), Ян Непомнящий (РФ), Леньер Домингес (Куба), Давид Наварра (Чехия), Ле Куанг Льем (Вьетнам).В первом туре Левон Аронян встретится с Давидом Наварра, а Гарри Каспаров – с Сергеем Карякиным.