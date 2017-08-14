Число жертв наводнений и оползней в Непале увеличилось до 70 человек

Число погибших в результате наводнений и оползней в Непале, продолжающиеся на протяжении последних трех дней, возросло до 70 человек. Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «ТАСС» со ссылкой на агенство Reuters.

Ранее газета The Kathmandu Post писала о 58 погибших. Из-за наводнения затопленными оказались около 36 тыс. домов.

На юге страны свои дома вынуждены были покинуть около 5 тыс. человек.



