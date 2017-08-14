Тиллерсон и Мэттис высказались за мирное урегулирование проблем с КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и шеф Пентагона Джим Мэттис высказались в пользу мирного урегулирования кризиса вокруг отношений Пхеньяна и Вашингтона, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Пока дипломатия остается предпочтительным средством, которое может заставить Северную Корею изменить свое поведение, военные меры являются поддерживающими", - говорится в статье двух политиков, опубликованной Wall Street Journal.

Они отметили, что "Вашингтон стремится к переговорам с Пхеньяном".

Этот подход, как считают руководители двух американских ведомств, приветствуется большинством стран.

Они упомянули о роли Китая в урегулировании северокорейской проблемы. "Наш дипломатически подход разделяют и поддерживают многие страны, включая Китай, доминирующий над Пхеньяном в экономическом плане. Это дает Китаю беспрецедентную возможность оказать давление на режим (в КНДР - ИФ)", - говорится в статье.

Американские СМИ обратили внимание, что с алогичными по тону заявлениями выступили также советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер и директор ЦРУ Майк Помпео.

"Мы не ближе к войне, чем неделю назад, но ближе, чем были 10 лет назад", - сказал Макмастер в эфире телеканала АВС.

Он отметил, что США в случае необходимости готовы к военным действиям против Северной Кореи, "военные заряжены ежедневно", хотя Вашингтон и "чрезвычайно привержен урегулированию ситуации с помощью дипломатических усилий".

Помпео, выступая в программе телеканала Fox News, коснувшись мирного решения вопроса, заявил, что "сегодня нет ничего неизбежного". По его словам, в Вашингтоне "хорошо осведомлены о намерениях" Северной Кореи, но отказался приводить подробности, касающиеся этих осведомленности и намерений.

По мнению директора ЦРУ, в Пхеньяне "есть понимание, что у Америки больше нет стратегического терпения, которое позволило бы Северной Корее продолжать разработку военных программ".