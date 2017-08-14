Президент Южной Кореи призвал мирно решить проблему КНДР

Проблему ракетной и ядерной программ КНДР необходимо решить мирным путем при любых обстоятельствах. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в понедельник президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

"Никакой войны больше не должно быть на Корейском полуострове. Северокорейская ядерная проблема должна быть решена мирным путем, в независимости от того, с какими спадами или подъемами мы сталкиваемся", - приводит его слова агентство Reuters. Он также выразил надежду на то, что США ответственно и спокойно подойдут к урегулированию текущего обострения.

Кроме того, Мун Чжэ Ин призывал Пхеньян "прекратить провокационные действия и угрозы", чтобы не ухудшать обстановку на Корейском полуострове.





