Число жертв нападения боевиков на кафе в Буркина-Фасо выросло до 18

Не менее 18 человек погибли в результате обстрела боевиками, близкими к террористической организации "Исламское государство", ресторана в столице западноафриканского государства Буркина-Фасо городе Уагадугу. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление властей.

Число жертв, как говорится в сообщении, уточнил министр связи страны Реми Данчжину, ранее он говорил о 17 погибших и восьми раненых. Он также сообщил, что все погибшие и пострадавшие разных национальностей.

Как сообщило агентство Reuters , в числе погибших был гражданин Турции. В МИД Турции подтвердили эту информацию.

По свидетельству служб безопасности, точное число нападавших еще не установлено, трое из них приехали к ресторану на мотоциклах и открыли огонь по посетителям, которые находились на открытой перед заведением площадке.

Данчжину сообщил, что в ходе перестрелки с террористами сотрудникам служб безопасности удалось уничтожить троих из нападавших.

Как сообщалось, вооруженные люди в воскресенье вечером захватили турецкий ресторан "Азиз Стамбул", очевидцы свидетельствовали о перестрелке в районе города, где он расположен.