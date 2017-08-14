В Ереване гражданин ранил человека из охотничьего ружья

10 августа в больницу с диагнозом «огнестрельное ранение правого бедра» доставлен 30-летний Барсег Г. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

Выяснилось, что Барсега Г. ранил 28-летний Айк А. Благодаря проведенной разъяснительной работе вечером 12 августа он явился в полицейский отдел, дал признательные показания и представил охотничье ружье. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется расследование.