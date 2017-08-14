В Стамбуле террористы из ИГИЛ убили полицейского

В Стамбуле член террористической организации ИГИЛ убил вечером 13-го августа полицейского. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Хурриет».

Полицейский пытался задержать и доставить подозреваемого в участок; в это время член террористической организации ИГИЛ ударил его ножом. Полиция открыла огонь, и террорист был уничтожен.