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В Стамбуле террористы из ИГИЛ убили полицейского


В Стамбуле член террористической организации ИГИЛ убил вечером 13-го августа полицейского. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета  «Хурриет». 

Полицейский пытался задержать и доставить подозреваемого в участок; в это время член террористической организации ИГИЛ ударил его ножом. Полиция открыла огонь, и террорист был уничтожен.

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