Уже 3 дня, как 150 сотрудников Министерства по охране природы Армении, во главе с министром Арцвиком Минасяном, находятся на территории государственного заповедника «Хосровский лес», где возник лесной пожар.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства по охране природы Армении, работа по пожаротушению продолжается. По оперативным данным, в тушении пожара принимают участие 60 сотрудников областной полиции, 50 работников ГНКО «Лесхозяйство», представители компании по рыбоводству с водовозами, а также жители села Урцадзор Араратской области. Днем того же дня к тушению пожара был подключен военный вертолет Минобороны РА. По факту возникновения пожара возбужддено уголовное дело, в пожаротушении принимают участие 2 вертолета ВВС МО Армении. Глава МЧС Армении Давид Тоноян обратился к российскому коллеге Владимиру Пучкову с просьбой об оказании содействия и предоставлении специального самолета для участия в работах по тушению пожара на территории государственного заповедника «Хосровский лес».

Министерство по охране природы Армении призывает волонтеров отправиться на участок Урцадзор государственного заповедника «Хосровский лес» , к КПП первой заставы, где сотрудники Министерства по охране природы Армении будут координировать действия волонтерских бригад и их распределение по участкам горящего леса.

12 августа, в 12:30 по ереванскому времени, в Спасательную службу министерства по чрезвычайным ситуациям Армении поступило сообщение о том, что на территории государственного заповедника «Хосровский лес» горит травяной покров. На место происшествия выехала областная оперативная группа пожарно-спасательного отряда – 14 пожарных-спасателей.

В тушении пожара на территории государственного заповедника «Хосровский лес» 13 августа принимали участие 78 спасателей, 122 военнослужащих из воинской части Арарата Минобороны Армении, 60 сотрудников областной полиции, 50 работников ГНКО «Лесхозяйство», представители компании по рыбоводству с водовозами, а также жители села Урцадзор Араратской области. Днем того же дня к тушению пожара был подключен военный вертолет Минобороны РА.

Ранее сообщалось, что что около села Артаван в Вайоц Дзоре возгорелся крупный лесной пожар, борьба с которым продолжается с вечера 10-го августа. В 18:50 10-го августа в МЧС Армении был получен сигнал о возгораниях травяных покрытий около села Артаван в Вайоц Дзоре.

На место выехал боевой расчет. На месте выяснилось, что на 10-м км трассы Вайк-Сараван, и села Артаван горит травяное покрытие.

В 20:00 с места возгорания попросили о помощи. На место выехали 2 оперативные группы и 3 боевых расчета.В 22.30 с места возгорания сообщили, что огонь распространился на площади около 30 гектаров травяных покрытий и около 4,5 гектаров леса. На место выехали еще 5 боевых расчетов. В 00:50 на месте пожара находились: 28 сотрудников лесничества, 3 – экологической инспекции, 21 – полиции Вайка, 11 – областной администрации, и еще жители села Артаван. К пожаротушению были привлечены вертолет ВВС МО Армении и силы поолиции. Пожарным помогали 2 водовоза компании «Лидиан Армения».По положению на 06:25 горели лесные массивы и травяные покрытия на площади в 230 гектаров.

В пожаротушении используются водные запасы водохранилища Гергер, которое находится на расстоянии 3 км от очага пожара. На месте работают представители областных структур и руководящие сотрудники МЧС, Лесхоза, областной администрации и пр. По положению на 09.30 11-го августа пожаротушение продолжается, силами 5 боевых расчетов, 92 пожарных, 100 военнослужащих ВС Армении, 30 сотрудников полиции. На 06:59 часов 12 августа опасные очаги лесного пожара в Вайоц дзоре потушены. «Сейчас ликвидируются небольшие очаги. В 23:00 часа 11 августа из-за плохой видимости и сложного рельефа работы были временно остановлены. Проводилось дежурство.

В 17:30 11 августа были задействованы5 боевых расчетов, 92 спасателя, 165 военнослужащих, 150 служащих внутренних войск полиции и 73 сотрудника. К 16:30 часам сгорело 450-500 га.

На 14.00 часов огнем охвачена территория 250 га.

Руководит работами министр ЧС РА Давид Тоноян. На месте присутствует и министр экологии Арцвик Минасян.

Впервые для тушения пожара используется вода из соседнего водохранилища. В борьбе с огнем помогает частная компания «Лидиан Армения», предоставившая тяжелую технику (Caterpillar B-9 и D-10), а также водовозы для доставки воды. В результате совместных с МЧС мероприятий спасательная группа компании готова присоединиться к работе.

В 18:50 часов 10 августа неизвестный сообщил в МЧС РА, что в селе Артаван горит травяной участок. На месте выяснилось что горит участок в 10 км от села. Из-за сильного ветра огонь распространился.

Сгорело 14 ЛЭП, обесточен весь Артаван.