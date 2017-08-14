Премьеры стран ЕврАзЭС обсуждают развитие Союза и устранение ограничений на рынке

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принимает участие в заседание Евразийского межправительственного совета в Астане. Заседание началось в узком составе с участием глав делегаций - глав правительств стран-членов ЕврАзЭС, затем к ним присоединятся члены делегаций, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поприветствовал участников заседания и поблагодарил за поддержку и активное участие стран в "ЭКСПО-2017", которое проходит в Астане.

"Сегодня нам предстоит обсудить ряд важных вопросов, требующих более детального рассмотрения, - это касается и цифровой повестки, соглашения по механизму прослеживаемости товаров, договора о пенсионном обеспечении, доклада комиссии о ходе переговоров по заключению временного соглашения, ведущего к образованию зон свободной торговли между ЕврАзЭС и Ираном, а также некоторые другие вопросы", - сказал Сагинтаев.

В повестке дня широкий круг вопросов, касающихся функционирования и развития ЕврАзЭС. "Основное внимание будет уделено отраслевым направлениям интеграции", - сообщил ранее сотрудник аппарата правительства РФ. По итогам заседания, рассказал он, планируется принять несколько решений, связанных с реализацией скоординированной транспортной политики, регулирующих различные аспекты формирования единого электроэнергетического рынка, а также касающихся прослеживаемости движения товаров на территории союза. "На рассмотрение членов межправительственного совета будет представлен доклад ЕЭК о ходе работы над программным документом по реализации цифровой повестки Союза до 2025 года", - добавили в аппарате российского правительства.

Кроме того, главы правительств стран ЕврАзЭС рассмотрят вопросы устранения ограничений на внутреннем рынке объединения. "В частности, члены межправсовета подведут промежуточные итоги работы над проектом договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Союза и рассмотрят вопрос о взаимном признании национальных водительских прав", - заметил сотрудник аппарата правительства РФ.

По его словам, также будут затронуты актуальные темы международной повестки дня ЕврАзЭС, "включая подготовку временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном".

В аппарате российского кабмина также сообщили, что Медведев проведет в Астане отдельные встречи с главами правительств государств ЕврАзЭС, на которых будут обсуждаться вопросы двустороннего торгово-экономического взаимодействия.





