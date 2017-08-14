На озере Севан утонул военнослужащий российской военной базы /дополненное/

13 августа на озере Севан утонул военнослужащий российской военной базы Радмир Филиппов . Как передает «Арменпресс», Следственный комитет Армении обнародовал некоторые подробности касательно смерти российского военнослужащего на озере Севан.

Отметим, чуть ранее в пресс-службе МЧС РА сообщили Panorma.am, что 13 августа на озере Севан утонул военнослужащий российской военной базы Радмир Филиппов, 1997 г.р. Отмечалось, что сообщение о происшествии поступило в 18:42 по ереванскому времени. Тело утонувшего было извлечено из воды местными силами до прибытия спасателей.

В связи с данным инцидентом пресс-служба СК РА отмечает: 13 августа в правоохранительные органы поступил звонок из медцентра «Севан» о том, что к ним доставлено тело молодого человека.

В ходе следствия выяснилось, что погибший – военнослужащий-контрактник N-ской воинской части размещенной на территории РА российской военной базы, русский по национальности, 1997г.р., который в день происшествия вместе с 3 сослуживцами находился в Гегаркуникской области Армении.

По предварительным данным, молодой человек утонул 13 августа, около 18:00, во время купания в озере Севан.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются обстоятельства инцидента.