Азербайджан потребовал от израильских компаний испытать БПЛА на армянских позициях: ведется расследование

Министерство обороны Израиля проводит проверку информации о том, что операторы израильской компании Aeronautics Defense Systems отказались демонстрировать возможности новой беспилотной техники, поставляемой Азербайджану, на армянских целях. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на сообщение газеты «Хаарец», речь шла о БПЛА "Орбитер-1К" израильской компании Aeronautics Defense Systems.

Министерство обороны Израиля проводит проверку информации о том, что операторы израильской компании Aeronautics Defense Systems отказались демонстрировать возможности новой беспилотной техники, поставляемой Азербайджану, на армянских целях, сообщает газета "Маарив ".



В сообщениях прессы говорится, что соответствующая жалоба была подана в минобороны Израиля. В компании Aeronautics Defense Systems обвинения отвергают. Пресс-служба компании Aeronautics Defense Systems категорически отвергла содержащиеся в жалобе утверждения и заявила: "Компания поставляет свою продукцию клиентам в 50 странах мира, исключительно в соответствии с лицензиями отдела контроля над оборонным экспортом в министерстве обороны". В заявлении подчеркивается, что оперативное управление всегда осуществляется покупателем и находится полностью в его ответственности. "Компания Aeronautics никогда не осуществляет демонстрации на живых целях. То же самое относится и к данному случаю", – говорится в заявлении.



Согласно указанному источнику, инцидент произошел более месяца назад, когда в Баку прибыла делегация Aeronautics Defense Systems с целью обсуждения нового контракта на поставку беспилотных летательных аппаратов, в том числе так называемых барражирующих боеприпасов.



В публикации сказано, что азербайджанские военные попросили, чтобы возможности новой техники были продемонстрированы в ходе реальных боевых действий против армянской армии, и получили отказ. В статье утверждается, что министерство обороны Азербайджана рассчитывало опубликовать телетрансляцию этой атаки, чтобы показать мощь своих вооруженных сил.



"Маарив" напоминает, что, в соответствии с правилами министерства обороны Израиля, израильские поставщики вооружений не имеют права прямо или косвенно участвовать в боевых действиях на территории других стран, если нет особого распоряжения минобороны (которое дается крайне редко).



По сведениям "Маарива", на работников израильской компании, отказавшихся демонстрировать возможности беспилотников в ходе реальных действий против армянских военных, пытались оказать давление руководители делегации, но операторы не подчинились. В итоге, попытка применения этих БПЛА не привела к каким-либо жертвам, хотя цель и была поражена. Один из операторов, ответивших отказом на требование управлять барражирующим боеприпасом при атаке на армянских военных, позже уволился из компании, а второй собирается вскоре уволиться, пишет газета.

В министерстве обороны Израиля заявили: "Обычно министерство не дает комментариев по поводу оборонного экспорта. Информация проверяется соответствующими структурами в министерстве".Как сообщалось ранее, в начале 2017 года на предприятии "AZAD системз" азербайджанского производственного объединения "Шарг" было запущено лицензионное производство самонаводящихся барражирующих боеприпасов "Зарба". По сути речь идет о БПЛА "Орбитер-1К" израильской компании Aeronautics Defense Systems с боевой частью, которые могут транспортировать до 1-2 кг взрывчатых веществ.