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На перекрестке проспект Баграмяна - улица Исаакяна будет изменено движение транспорта


С 15-го августа организация движения транспорта будет изменена на перекрестке проспект Баграмяна - улица Исаакяна. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

В результате изменения транспортные средства, следующие по проспекту Баграмяна в сторону улицы Д.Демирчяна, смогут осуществлять правый разворот в сторону улицы Исаакяна.

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