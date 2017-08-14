Премьер-министр Армении Карен Карапетян и премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев обсудили повестку армяно-казахских экономических связей

В рамках продолжающегося рабочего визита в Казахстан премьер-министр Армении Карен Карапетян встретился с главой правительства Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым . В ходе встречи Сагинтаев отметил, что нынешний уровень межгосударственных отношений, высокий политический диалог между двумя государствами являются хорошей основой для углубления экономического взаимодействия. Он также подчеркнул, что дальнейшему развитию и углублению армяно-казахстанских отношений поспособствуют взаимные визиты на высоком уровне.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении, поблагодарив за теплый прием, премьер-министр Армении Карен Карапетян отметил, что существует потенциал для дальнейшего развития экономического взаимодействия. По словам Карапетяна, в Армении и Казахстане есть многочисленные перспективные проекты, которые можно реализовать на основе совместных и взаимовыгодных условий.

Армяно-казахстанские отношения динамично развиваются. С таким заявлением на встрече с главой правительства Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым в Астане 14 августа выступил премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Собеседники обсудили ряд вопросов взаимной повестки и наметили ряд направлений будущего сотрудничества.