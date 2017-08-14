СМИ сообщили о планах Елизаветы II отречься от престола через четыре года
Королева Великобритании Елизавета II намерена отречься от престола через четыре года, когда ей исполнится 95 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в воскресенье издание Mirror со ссылкой на источники, близкие ко двору.
По их сведениям, уже началась подготовка необходимых документов для передачи трона наследнику - старшему сыну Елизаветы, 68-летнему принцу Чарльзу.
"Ее Величество помнит о своем возрасте и хочет убедиться в том, что, когда время придет, передача власти пройдет без помех", - сказал изданию осведомленный источник.
Елизавета II взошла на трон в 1952 году. На сегодняшний день она является самым долгоправящим монархом в мире. Ее сын принц Чарльз в случае восшествия на престол станет самым возрастным монархом, когда-либо коронованным в Великобритании.