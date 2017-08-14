Генрих Мхитарян признан лучшим игроком матча «Манчестер Юнайтед» -«Вест Хэм»
Полузащитник сборной Армении и клуба «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян признан сайтом Whoscored.com лучшим игроком матча «Манчестер Юнайтед» -«Вест Хэм».
Как передает «Арменпресс», полузащитник сборной Армении и клуба «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян набрал по 10-балльной шкале 9,1 балла.
В стартовом туре первенства Премьер-лиги Англии клуб «Манчестер Юнайтед» одержал на своем поле победу в матче с «Вест Хэм» со счетом 4:0.
Полузащитник сборной Армении и клуба «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян проявил себя в игре наилучшим образом и стал автором двух голевых передач. Голы с его подач забили Лукаку, Марсиаль.
Полузащитник сборной Армении и клуба «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян провел на поле 89 минут.Во втором туре первенства Премьер-лиги Англии клуб «Манчестер Юнайтед» встретится 19-го августа с командой «Суонси».