Генрих Мхитарян признан лучшим игроком матча «Манчестер Юнайтед» -«Вест Хэм»

Полузащитник сборной Армении и клуба «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян признан сайтом Whoscored.com лучшим игроком матча «Манчестер Юнайтед» -«Вест Хэм».

Как передает «Арменпресс», полузащитник сборной Армении и клуба «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян набрал по 10-балльной шкале 9,1 балла.

В стартовом туре первенства Премьер-лиги Англии клуб «Манчестер Юнайтед» одержал на своем поле победу в матче с «Вест Хэм» со счетом 4:0.

Полузащитник сборной Армении и клуба «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян проявил себя в игре наилучшим образом и стал автором двух голевых передач. Голы с его подач забили Лукаку, Марсиаль.

Полузащитник сборной Армении и клуба «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян провел на поле 89 минут.

Во втором туре первенства Премьер-лиги Англии клуб «Манчестер Юнайтед» встретится 19-го августа с командой «Суонси».