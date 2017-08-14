Премьер Грузии назвал войну в Абхазии 1992-1993 гг. огромной ошибкой

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили считает, что 14 августа, день начала в 1992 году войны в Абхазии, навсегда останется самой трагичной страницей в новейшей истории республики, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Начавшееся противостояние принесло тяжелейшие последствия как для абхазов, так и для грузин. Я очень надеюсь, что мы сможем исправить эту огромную ошибку, и скоро настанет время, когда мы сможем вернуть сердца наших братьев абхазов, с которыми продолжим многовековую жизнь", - говорится в распространенном в понедельник заявлении премьер-министра Грузии в связи с годовщиной конфликта в Абхазии.

В свою очередь президент Грузии Георгий Маргвелашвили в своем заявлении также выразил надежду, что грузины вместе с абхазами и осетинами смогут построить "совместное демократическое и мирное государство".

В ходе войны в Абхазии с обеих сторон погибли до 20 тысяч человек, более 300 тысяч грузин стали беженцами.